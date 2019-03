Cocaïnesmokkel via cruiseschip: drugs in chipszakken

De verdachten werden opgepakt nadat het cruiseschip MSC Opera vanuit de Caraïben was aangekomen in de haven van Madeira. Dat gebeurde afgelopen vrijdag al, maar is nu pas naar buiten gebracht. Vier verdachten zaten als passagier op het schip. Zes anderen, onder wie de Nederlander, waren kort ervoor aangekomen op Madeira en zouden korte tijd later vanaf het eiland naar Europa vliegen.

Ongeveer 18 kilo cocaïne is in beslag genomen, verstopt in schalen en in chipszakken.