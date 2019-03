Gewonde man (74) na aanslag Utrecht overleden

Het gaat om een 74-jarige man uit De Meern in Utrecht-West. Bij de aanslag kwamen al drie anderen om. Nog eens vijf anderen, onder wie de inmiddels overleden man, raakten gewond. Een 20-jarige vrouw uit Utrecht ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De zoon van de overleden man heeft op Facebook in een emotioneel bericht het nieuws wereldkundig gemaakt. „Met lood in mijn schoenen moet ik helaas mededelen dat mijn vader vanmiddag om 14:30 is overleden. Wat deze man de afgelopen 11 dagen heeft moeten meemaken is verschrikkelijk, hij heeft in deze dagen zoveel pijn geleden dat is onbeschrijfelijk, wij hebben hem vandaag verlost van deze pijn. Hoe moeilijk het ook is voor ons”, schrijft hij. „Ik hou zielsveel van je, al heb ik dat veel te weinig tegen je gezegd.”

Eerder deze week werd een ander zwaar gewond slachtoffer van het schietdrama, een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein, uit het ziekenhuis ontslagen. Zij werkt thuis verder aan haar herstel.

Terreur

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 37-jarige Gökmen T. nu van viervoudige moord dan wel doodslag met een terroristische oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. T. schoot vorige week maandag in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht op willekeurige reizigers. Hij heeft zijn daad bekend bij de politie en zegt alleen te hebben gehandeld.

Eind volgende week neemt de raadkamer in Utrecht een beslissing over verlenging van het voorarrest van T.

