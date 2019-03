Nederlandse wrakken Maleisië beter beschermd

De onderzeeboten zijn gezonken tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de regio worden scheepswrakken vaak illegaal geborgen om het ijzer te verkopen. Eerder gebeurde dat in de Javazee met de Nederlandse oorlogsbodems Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer. Bij inspectie bleken ze verdwenen. Er liggen nog minimaal 110 gezonken Nederlandse schepen in de zeeën rond Indonesië.

In de Maleisische wateren liggen zeker vier Nederlandse onderzeebootwrakken. Het gaat onder meer om de O 16, die onder commando van Anton Bussemaker in op 12 december 1941 vier Japanse troepentransportschepen vernietigde. Drie dagen later liep de onderzeeboot op een Japanse mijn. Slechts één opvarende wist zich te redden door naar een onbewoond eiland te zwemmen. De O 20 werd er vier dagen later door een Japanse torpedobootjager tot zinken gebracht. De commandant en zes bemanningsleden kwamen om. De overige 32 bemanningsleden werden door Japanners opgepikt en krijgsgevangen gemaakt.

MH17

Aanleiding voor het bezoek van Blok aan Maleisië is de aanslag op vlucht MH17, deze zomer vijf jaar geleden. De bewindsman sprak in Maleisië met nabestaanden van de slachtoffers en medewerkers van Malaysia Airlines.