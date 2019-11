Treinverkeer Eindhoven stilgelegd op last van politie, persoon aangehouden

De politie was op zoek naar „een mogelijk gesignaleerd persoon.” Inmiddels is er iemand aangehouden, zo meldt de politie op Twitter. „In de trein wordt nog een zoeking gedaan naar mogelijke voorwerpen. Treinverkeer ligt nog stil.”

Vanwege die zoektocht zijn twee perrons afgesloten. De doorgang onder de perrons is wel open, zo meldt Omroep Brabant. Eefje, die in een trein zat die werd onderzocht, laat weten: „Agenten kwamen de trein in en vroegen alle passagiers de handen in de lucht te doen. Daarna liepen langs en bekeken ze iedereen.”

De NS verwacht dat de situatie tot acht uur duurt.