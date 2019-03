Terreurverdachten al-Shabaab aangehouden in Breda

De man zou training hebben gekregen bij deze jihadistische organisatie in Oost-Afrika. De organisatie heeft losse banden met al-Qaeda. De man keerde vermoedelijk eind vorig jaar terug naar Nederland. Kort geleden werd duidelijk dat hij in Breda woonde.

Donderdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld.

Bijna twee jaar geleden werden in Brabant ook al twee jongemannen door een arrestatieteam aangehouden op verdenking van banden met al-Shabaab.

Al-Shabaab (‘de jongeren’) richt zich vooral op de strijd in Oost-Afrika, waar het een eigen kalifaat wil. De groep pleegt regelmatig aanslagen in Afrika. Na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs, januari 2015, riep al-Shabaab haar volgelingen op om ook in Europa toe te slaan. Daar is weinig van gekomen. De organisatie richt zich vooral op de eigen regio. Wel probeert de beweging leden te ronselen in Europa.