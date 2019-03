Ouders Julen: ’We hadden hem een broertje beloofd’

Het kind viel op 13 januari in Totalán in een smalle put van ruim honderd meter diep. Na de reddingsoperatie, die bijna twee weken duurde, werd de peuter levenloos teruggevonden. Volgens Het Nieuwsblad had vader José al die tijd hoop gehouden. Moeder Victoria vertelt nu tijdens een interview op de Spaanse zender Atena 3 dat ze dat gevoel niet deelde. „Op het moment dat ik hem niet meer hoorde huilen, ben ik alle hoop verloren. Ik voelde dat mijn kind weg was.”

’Het gelukkigste kind’

Na het verlies van Julen, houdt het stel zich vast aan de gedachte dat hij „het gelukkigste kind ter wereld was.” Bovendien krijgen de ouders veel steun van vrienden en familie.

Toch zorgt het drama ook voor wrijving tussen de familie. De eigenaar van de grond waar de put zich bevindt, is de man van een nicht van José. Hij is de enige beklaagde in de zaak. Zijn verdediging voert aan dat niet hij, maar de reddingswerkers verantwoordelijk zijn voor de dood van peuter Julen. Dat maakt de ouders boos, omdat zij juist de enorme inspanning tijdens de reddingsoperatie waarderen.