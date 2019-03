Verdachte steekpartij dochtertje langer vast

De 40-jarige man uit Hoogvliet meldde zich op de avond van 15 maart in het ziekenhuis. Hij zei dat zijn dochter op een bepaalde plaats in het gebouw lag. Agenten waren toen in het ziekenhuis al bezig met een uitgebreid onderzoek, nadat het crisisteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond alarm had geslagen. De vader was die dag al eerder met zijn dochtertje in het ziekenhuis geweest, maar was toen weggegaan.

Het meisje werd uiteindelijk zwaargewond gevonden op de afdeling radiologie, nabij de ingang van het ziekenhuis. Reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten. De vader werd aangehouden en het vermoedelijke moordwapen is veiliggesteld.

Bekijk ook: Hulpverlening kwam net te laat