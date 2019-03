Geen bewijs doodsbedreiging commandant Schaap

Vlak voor de installatie van burgemeester Femke Halsema in juli 2018 sloeg de mededeling in als een bom. Brandweercommandant Schaap, die in de zomer van 2016 was aangesteld om vergaande hervormingen door te voeren, zou door zijn eigen mensen zijn bedreigd. Halsema reageerde daar direct op dat zoiets ontoelaatbaar is.

Bijna een jaar na diens aangifte blijft er van deze aantijging niks over. Het Openbaar Ministerie stelt zich evenwel op het standpunt dat de verdenking er wel degelijk was.

Ook heeft het OM drie boetes uitgedeeld aan oud-brandweermannen. Twee stuks van 250 euro voor belediging. Zo heeft een oud-brandweerman op social media het woord minkukel gebruikt voor Schaap. Een derde oud-brandweerman moet het dubbele betalen, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het frustreren van het onderzoek naar zijn gedragingen.

De doodsbedreiging aan het adres van brandweercommandant Leen Schaap vanuit het Amsterdamse korps ging de hele wereld over. Onder andere de BBC en Washington Post berichtten erover.

