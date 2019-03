Italianen mogen schieten op overvaller

De wet op de zogenoemde „legitieme verdediging” is een overwinning voor vicepremier Matteo Salvini, leider van de rechts-populistische anti-immigratiepartij Lega. Hoewel de gewelddadige criminaliteit in Italië de laatste jaren is verminderd, heeft Salvini het onderwerp altijd hoog op de agenda gehouden en publiekelijk burgers gesteund die vervolgd werden omdat ze op een overvaller hadden geschoten.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik