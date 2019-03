Hertelling stemmen Statenverkiezingen Flevoland op 11 en 12 april

Ⓒ Hollandse Hoogte

LELYSTAD - Flevoland gaat op 11 en 12 april alle stemmen die bij de Statenverkiezingen zijn uitgebracht, opnieuw tellen. Het gaat om iets meer dan 160.000 stemmen. Op 15 april leveren de gemeenten de uitslagen in bij het centraal stembureau in Lelystad, dat de einduitslag op 16 april bekendmaakt in een openbare zitting. Op 17 april worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. De zes gemeenten in Flevoland tellen afzonderlijk van elkaar, elk op een centrale locatie. Die telplekken zijn nog niet bekendgemaakt.