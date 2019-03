Acteur Jussie Smollett nadat hij werd gearresteerd door de politie. Ⓒ AFP

Amsterdam - „Het is een schande voor ons land”, twitterde president Trump over de gang van zaken in de strafprocedure tegen Jussie Smollett. De acteur is weer op vrije voeten nadat hij werd vastgezet voor het in scène zetten van een aanval. De FBI gaat de seponering nu onderzoeken.