Ruim honderd gokzuilen in beslag genomen

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op de exploitanten van de ’centres’. Eind augustus vorig jaar werden al panden doorzocht van de rechtspersonen (dat is bijvoorbeeld een bv of stichting) die die dingen aanbieden en verspreiden in winkels, theehuizen, cafés en snackbars. Daarbij werd toen administratie in beslag genomen.

De exploitanten van de machines en de eigenaren van een website waarmee illegaal gegokt kan worden, zijn verdachten in de zaak. Het vermoeden bestaat dat zij miljoenen euro’s hebben verdiend en daarom is beslag gelegd op meer dan 1 miljoen euro van hun geld.

