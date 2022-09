Advocaat: Spaanse vrachtwagenchauffeur had epileptische aanval

Advocaat Felix Laros zegt nu dat de Spaanse chauffeur, Juan, een epileptische aanval had. Volgens de advocaat heeft de chauffeur in het verleden eerder epileptische aanvallen gehad. Wel lang geleden, in zijn jeugd, maar hij slikt er nog altijd medicijnen voor onder behandeling van een arts. Laros noemt het een noodlottig ongeval. Er waren geen drugs of alcohol in het spel, zo wijst ook onderzoek van de politie uit.

Het is volgens de advocaat nog wel onduidelijk of de chauffeur gas gaf of in z'n vrij de dijk is afgerold.