Huisarrest Turkse zangeres Gülsen opgeheven

Gülsen werd aangeklaagd wegens haar minachtende opmerkingen over religieuze scholen tijdens een concert in april. Op dat vergrijp staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar. De popster zei indertijd dat de „perversiteit” van een van haar collega’s te wijten was aan de tijd die hij doorbracht op een Imam Hatip-school. Deze staatsscholen leggen de nadruk op religieuze opvoeding. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan was er ooit leerling.

Critici stellen dat deze groeiende vorm van onderwijs een poging van de overheid is Turkije verder te islamiseren. De scheiding van kerk en staat is vastgelegd in de Turkse grondwet. Gülsen heeft zich verontschuldigd voor haar uitlating en gezegd dat het een grapje was. Haar proces begint op 21 oktober. Haar arrestatie leidde tot grote consternatie onder collega-artiesten en in de internationale gemeenschap.