1 aprilgrap ProRail schiet in het verkeerde keelgat

De ’grap’ maakt veel tongen los omdat jaarlijks vele mensen overlijden op zo’n onbeveiligde overweg. Ook verkiezen jaarlijks mensen juist deze locatie voor een zelfgekozen dood. De foto’s, die ProRail op haar eigen website bij de vacature plaatst, zijn humoristisch bedoeld.

Om deze onbeveiligde spoorovergangen is al jaren veel te doen. ProRail zegde in oktober nog toe al deze overgangen, toen nog ruim honderdtien, vanwege het grote risico te willen sluiten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf eerder al aan dat onbeveiligde overgangen niet langer acceptabel zijn. Volgens de laatst bekende cijfers kwamen er in 2017 elf mensen om bij een dergelijke overweg. Het aantal gewonden ligt vele malen hoger.

’Had iets anders bedacht’

Dat juist ProRail met een dergelijke 1 aprilgrap komt wekt verbazing op. Emma Doornbosch vindt de grap op Facebook ’grof en ongepast’. Sebas Heijer is op hetzelfde platform eveneens glashelder: „Vind dit niet echt een gepast onderwerp om grappen over te maken. Had dan iets anders bedacht dat echt grappig was.”

Een ProRail-woordvoerder geeft toe dat het hier om een grap gaat: „We willen juist een punt maken: weg met die onbewaakte overweg en op naar nul incidenten.” Er is volgens hem vooraf goed over nagedacht: „Deze controverse was ingecalculeerd. In die zin is de grap nu al gelukt. Maandag geven we op onze site een uitleg. Juist omdat we blijvend aandacht voor dit onderwerp vragen.”

De actie past precies in het patroon waarover deze krant eerder schreef: bedrijven zoeken steeds vaker aandacht met 1 aprilgrappen.