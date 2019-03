600 mensen bij stille tocht Rotterdams meisje

Ⓒ Roel Dijkstra

ROTTERDAM - In Rotterdam is donderdagavond een stille tocht gehouden voor het 8-jarige meisje dat vermoedelijk door haar vader is doodgestoken. De tocht begon op de school van het meisje. Op het plein van de Zalmplaatschool in Hoogvliet hielden klasgenootjes voordrachten. Ook spraken enkele ouders.