’Drama Uruzgan was wellicht te voorkomen geweest’

De lichamen van de twee door eigen vuur gedode militairen worden uit Kamp Holland met een C-130 Hercules teruggebracht naar Nederland. Ⓒ Foto’s ANP

Voor de Koninklijke Landmacht is de nacht van 12 op 13 januari 2008 één van de donkerste uit de historie. Twee Nederlandse en twee Afghaanse militairen kwamen om door eigen vuur. Het ergste wat een eenheid kan overkomen. Opnieuw is er informatie dat het drama in Uruzgan wellicht te voorkomen was geweest.