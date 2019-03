Nieuwe politiebaas Frank Paauw aast op crimineel geld

Politiechef Frank Pauw gaat liever niet op ’vertrektournee’ in Rotterdam. „Het is gewoon afscheid nemen en weer door”, zegt hij nuchter. Ⓒ foto Rias Immink

Hoofdcommissaris Frank Paauw (60) dacht zijn pensioen te halen als hoogste politiebaas in Rotterdam. Het vertrek van zijn collega-politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg uit de hoofdstad (hij is inmiddels Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid) heeft echter een carrièreswitch tot gevolg. Vanaf volgende maand leidt Paauw, die zichzelf omschrijft als een man van law and order, de politie-eenheid Amsterdam. Het afpakken van crimineel geld wordt één van zijn hoofddoelen.