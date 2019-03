Geld kwijt, weg vakantie

De toestellen van WOW air blijven aan de grond. Vanwege de grote schulden is de stekker uit de budgetvlieger getrokken. Ⓒ Foto AFP

Schiphol - Honderden Nederlanders zijn zwaar gedupeerd door de ondergang van de IJslandse prijsvechter WOW air. Ze zijn in het buitenland gestrand, hun vakantie is verknoeid of ze zijn hun geld kwijt.