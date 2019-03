Alles ademt voetbal in nieuw museum

Voetbalshirts te over in het nieuwe museum. Jos Lenssen verzamelde ze in vijftig jaar tijd en veel items hebben hun eigen verhaal, vertelt de verzamelaar. Ⓒ foto Rias Immink

Mierlo - „Johan Cruijff vroeg me nog of mijn vrouw er wel eens niet gek van werd”, zegt Jos Lenssen uit het Brabantse Mierlo lachend over zijn enorme verzameling voetbalsouvenirs. Van de schoenen van Van Basten van het EK88 tot aan het pak dat trainer Van Gaal droeg tijdens zijn nabootsing van een karatetrap; de verzameling is bijna oneindig. Na vijftig jaar verzamelen komt er dan nu eindelijk een museum „waarin iedereen kan meegenieten van voetbalhistorie.”