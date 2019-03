Wildwest op open zee

De migranten worden door een speciale eenheid van boord gehaald. Ⓒ Foto Reuters

Speciale zwaarbewapende eenheden uit Malta in snelle boten en ondersteund door een helikopter hebben gisteren op zo’n 55 kilometer buiten de kust van dat eiland de tanker El Hiblu 1 geënterd en het commando weer overgedragen aan de kapitein, die had doorgeseind dat zijn schip was overgenomen door 108 migranten die hij eerder uit zee had gered.