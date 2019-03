Erdogan wil Hagia Sophia weer als moskee

Erdogan opperde het idee al eerder maar komt er nu weer mee in verband met de regionale verkiezingen zondag die ook in Istanbul worden gehouden. Hij heeft religie als belangrijkste thema in die stembusgang bestempeld.

De oorspronkelijke Hagia Sophia is in de 6e eeuw gebouwd als kathedraal en transformeerde in de 15 eeuw tot moskee. In 1934 werd de moskee door Mustafa Kemal Atatürk tot seculair gebouw verklaard en museum gemaakt. Het gebouw staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Griekse orthodoxe gelovigen zien het gebouw als centrum van hun geloof en zijn fel tegen eventuele omvorming tot moskee.

