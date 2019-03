Fataal eigen vuur onder omstreden commando

Dit blijkt uit interne stukken waarover De Telegraaf de beschikking heeft. Bij het incident in januari 2008 kwamen behalve Wesley Schol (20) en Aldert Poortema (22) ook twee Afghaanse militairen om. Het voorkomen van onder eigen vuur komen te liggen is volgens militair deskundigen een belangrijke taak van de staf.

De nabestaanden van de omgekomen Aldert Poortema en Wesley Schol zijn woedend dat zij de informatie niet van Defensie hebben gekregen. Minister Bijleveld (Defensie) beloofde hun de onderste steen over het incident boven te krijgen, maar meldde niets over de inhoud van de stukken. Volgens Defensie is dat niet gebeurd omdat de staf tijdens de oefening voldoende progressie had getoond om te worden uitgezonden, wat de informatie niet meer relevant zou maken.