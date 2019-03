Rapport over moordenaar Anne Faber legt falen bloot

Dat valt te concluderen uit de drie rapportages die gisteren werden gepresenteerd naar aanleiding van de moord op Anne Faber.

Instanties werken langs elkaar heen, cruciale informatie die de maatschappij moet beschermen wordt niet gedeeld en er zijn administratieve blunders. Extra pijnlijk is dat de problematiek al eerder werd vastgesteld. Zoals in het geval van Bart van U., die oud-minister Els Borst doodde.

Minister Dekker kondigde gisteren per direct maatregelen aan. Zo mogen gevangenen wat hem betreft niets meer te zeggen hebben over welke informatie over hen wordt gedeeld. Michael P. koerste recht af op een nieuw slachtoffer als gevolg van registratiefouten, onprofessioneel personeel en een gebrek aan kennis over zijn levensgevaarlijke zedenachtergrond.

