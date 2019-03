’Natuurgenezer’ genezer Ross voor rechter

Ross had destijds een alternatieve kankerkliniek in Bracht, net over de grens bij het Limburgse dorpje Swalmen, waar vooral Nederlanders aanklopten. Hij behandelde zijn patiënten onder meer met de stof 3-broompyruvaat (3-BP). Dit preparaat was in 2016 niet goedgekeurd als geneesmiddel, maar de toepassing was in het algemeen niet verboden.

Volgens het onderzoek van de Duitse justitie had Ross, nu begin zestig, een ongeschikte weegschaal gebruikt en het middel drie tot zes keer te hoog gedoseerd. Twee vrouwen en één man stierven. Onder hen zijn een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg. In totaal onderzocht justitie ongeveer zeventig sterfgevallen.

De rechtbank heeft tien zittingsdagen ingepland.