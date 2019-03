Prominente Filipijnse journalist weer opgepakt

Ⓒ EPA

MANILLA - De Filipijnse journaliste die vorig jaar door Time Magazine is uitgeroepen tot één van de personen van het jaar is in haar land opnieuw gearresteerd. Maria Ressa werd op het vliegveld van hoofdstad Manilla aangehouden op verdenking van fraude, meldt haar collega en medeoprichter van de nieuwssite Rappler. Ressa zal een verzoek indienen tot vrijlating onder borgtocht.