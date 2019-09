Vrouw komt om in Duitsland na val van rots tijdens spel

Geocaching is een spel waarbij iemand een bepaalde plek met coördinaten probeert te vinden via een gps-ontvanger. De vrouw was samen met haar man op pad, toen ze de grip verloor en naar beneden stortte.

Ze werd nog door een reddingshelikopter zwaargewond uit het ravijn gehaald, maar overleed een paar uur later alsnog in het ziekenhuis.