Nikkei eindigt positieve week licht hoger

De Nikkei in Tokio ging met een plusje van 0,2 procent het weekeinde in op 23.289,36 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 4 procent en is bijna volledig hersteld van het koersverlies dat werd veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus eerder dit jaar. Fujifilm Holdings dikte 2,8 procent aan. Het farmaceutische bedrijf verwacht de resultaten van het klinische onderzoek van zijn medicijn Avigan bij coronapatiënten over ongeveer een maand te kunnen publiceren. Dentsu won 2,2 procent. Het Japanse advertentiebedrijf wist afgelopen kwartaal in de zwarte cijfers te blijven, terwijl analisten hadden gerekend op een verlies.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger ondanks tegenvallende macro-economische cijfers. De Chinese industriële productie nam in juli minder sterk toe dan verwacht, terwijl de Chinese winkelverkopen afgelopen maand een onvoorziene daling lieten zien. In Hongkong bleef de Hang Seng-index vrijwel vlak en de Kospi in Seoul zakte 1,4 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent.