Visumplicht voor Albanees

Volgens de politie zijn criminelen uit het Balkanland steeds vaker actief in de Amsterdamse onderwereld en zouden ze de cocaïnehandel in Amsterdam beheersen.

Volgens PVV-Kamerlid Fritsma komt dat doordat er een visumvrijstelling kwam voor Albanezen. „Hier kon je vanaf dat moment op wachten: criminelen profiteren als er geen check is.’’

Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil per direct een visumplicht voor Albanezen. ,,Ik wil weten wie we in huis hebben. Er komt heel snel een debat met de minister over dit onderwerp.’’ SP-Kamerlid Van Dijk sluit zich daarbij aan. ,,Er moet een noodremprocedure komen om de visumplicht weer in te stellen.’’