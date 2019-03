Prominenten tegen verengelsing hoger onderwijs

Vrijdag verscheen in de Volkskrant een opiniestuk waarin Kamerleden worden opgeroepen een nieuwe wet kritisch te bekijken.

Het opiniestuk is afkomstig van emeritus hoogleraar taalpsychologie Annette de Groot, emeritus hoogleraar recht Erik Jurgens en filosoof Ad Verbrugge. „Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen”, schrijven ze. „Er is een reëel risico dat ons land binnen enkele jaren hoofdzakelijk Engelstalige universiteiten kent, met hier en daar nog wat restjes Nederlands. Onze taal verliest zo haar academische status en zal daardoor ook binnen het voortgezet onderwijs steeds lager gewaardeerd worden.”

Aanleiding van de brief is een aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs waar minister Ingrid Van Engelshoven aan werkt. De ondertekenaars vrezen dat de nieuwe wet onvoldoende bescherming biedt tegen de verengelsing. Zo’n 180 prominenten steunen de oproep.

Volgens Van Engelshoven is „het Nederlands een belangrijke taal voor de wetenschap en is het heel belangrijk dat Nederlandse studenten ook in het Nederlands kunnen studeren.” Maar, voegt ze eraan toe, „ook internationalisering is voor het Nederlands hoger onderwijs erg belangrijk.”

De minister denkt dat haar plannen mogelijk niet goed worden begrepen. „Ik sta pal voor het Nederlands in het hoger onderwijs. Juist om die reden wil ik een wet die me meer instrumenten geeft om daarop te sturen. De intentie is juist om er strakker op toe te zien en waar nodig het terug te draaien.”