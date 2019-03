Trein-ooivaars’ laten zich niet verjagen van het spoor

Het vorige bouwsel werd een paar dagen geleden verwijderd, vanwege gevaar voor de dieren zelf en het treinverkeer. Maar de langbenige trekvogels blijken behoorlijk eigenwijs en zijn inmiddels gewoon opnieuw met de nestbouw van start gegaan, in precies dezelfde mast boven het treinspoor.

De rappe terugkeer van het gevleugelde liefdeskoppel leidt tot enige frustratie bij de spoorbeheerder, al tonen ze wel begrip voor de ontstane situatie. „De ooievaar is een beschermde vogel. Wij hebben daar dus ook zorgvuldig mee om te gaan”, licht ProRail-woordvoerder Aldert Baas toe. „Deze vogels nestelen zich in een bovenleidingsportaal, zo’n stalen boog waar de bovenleiding in hangt.”

Zware nesten

Zulke broednesten, vooral een heleboel takken die in elkaar verweven zijn, bereiken volgens hem geregeld een gewicht van 120-130 kilo. Baas: „Je kunt je voorstellen dat, op het moment dat zo’n nest vanuit de bovenleidingmast op het spoor komt, dit voor de trein ook geen veilige situatie is.”

Ⓒ News United / Dennis Nengerman

De twee ’tortelduifjes’ lijken dus tot dusver geen concrete verhuisplannen te hebben, hoezeer ProRail ze daartoe ook probeert te bewegen. Er is daarom nu een andere oplossing bedacht. „Al met al is de beste situatie dat we de nestbouw zoals die nu gaat, proberen te rekken. En ondertussen hebben wij met spoed een aannemer verzocht om hier een nestpaal te gaan plaatsen”, aldus Baas. Naar verwachting zal deze over ongeveer tien dagen gereed zijn, in een naastgelegen weiland. „Als die paal er staat, hopen we dat de vogels de hint begrijpen en naar die veilige plek gaan.”