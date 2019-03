Mysterie opgelost: zo werd Frans dorp overspoeld met Garfield-telefoons

De speelgoedtelefoons zijn afkomstig uit een container die in de jaren tachtig verloren raakte.

Vorig jaar bombardeerde een schoonmaakploeg, Ar Vilantsou, de Garfield-telefoon tot het symbool van de vervuiling van de stranden van de Franse regio.

De verschillende ploegen die de stranden van Bretagne schoon maakten hadden al langer de theorie dat er een container overboord moest zijn geslagen, maar konden dat tot op heden niet bewijzen.

Media-aandacht voor nieuwe campagne

De media-aandacht voor de nieuwe campagne trok echter de aandacht van een lokale boer: hij wist zich de eerste Garfield-telefoon te herinneren, in het begin van de jaren tachtig.

Ook wist de boer de locatie van de container te noemen: in een grot die alleen toegankelijk was bij eb.

Leden van de schoonmaakploeg zijn samen met journalisten van Franceinfo op zoek gegaan naar de container.

Ⓒ AFP

Gevonden

Uiteindelijk is de container gevonden en zo trof men ook een lading achtergebleven Garfield-telefoons, in een betere conditie dan men in tijden had gezien.

Ar Viltansou en lokale autoriteiten hebben gezegd zich in te blijven zetten tegen de vervuiling van de kust.