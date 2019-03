Miljardenclaims voor aan grond genagelde Boeing

Alleen TUI al schat de extra kostenpost van de tijdelijke vervanging van de vijftien onbruikbare Max’en op tenminste 200 miljoen euro. Er zijn wereldwijd meer dan 350 van deze nieuwe toestellen afgeleverd, dus de schade zou bijna vijf miljard euro bedragen. Daar komt dan de strop van de fabriek zelf nog bij.

TUI rekent er al op dat software- aanpassingen van de Max, extra testen en de certificatie door luchtvaartautoriteiten nog zeker tot juli kan duren. „We moeten andere, minder zuinige vliegtuigen inhuren om onze passagiers in de paas-, mei- en zomervakantie zonder problemen naar hun vakantiebestemmingen te vervoeren. Dat kost veel geld”, aldus een woordvoerder van het Europese reisconcern.



De vijftien Boeings 737 Max vlogen in Engeland, Nederland, België en Zweden. Eind mei worden nog eens negen Max’en aan de TUI-vloot toegevoegd, die dan waarschijnlijk nog niet mogen vliegen. TUIfly heeft nu totaal 150 vliegtuigen. Als de Max het hele zomerseizoen aan de grond moet blijven, dan komt er volgens de zegsman 100 miljoen aan kosten bij.

Onderzoekers van de crash met de Max van Ethiopian Airlines zouden volgens Amerikaanse media in de zwarte dozen hebben gezien dat dit toestel dezelfde problemen (’nose down’ door een foute automatische trim) had als de in zee gestorte Max van het Indonesische Lion Air vijf maanden eerder.

