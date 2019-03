Agenten arriveren voor man op de wc: ’Ga weg, ben bezig’

De man was geen klant van de winkel. Volgens agenten van Greater Manchester Police is de man uiteindelijk zelf weer vertrokken. Er is geen aanhouding verricht, de man is nergens van verdacht.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik