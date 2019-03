Onderzoek naar chemische stoffen uit plastic

Volgens de Wageningse onderzoekers is het waarschijnlijk dat er chemische stoffen vrijkomen bij het uiteenvallen van oude stukken plastic tot deze kleine stukjes plastic. Dat kunnen stoffen zijn die in het plastic zijn verwerkt, zoals weekmakers. De wetenschappers proberen erachter te komen of deze chemische stoffen vrijkomen in onze maag en darmen. Als dit zo is, willen ze weten wat het effect hiervan is op de darmwand.

„Er zijn inmiddels meer dan genoeg aanwijzingen dat deze kleine plasticdeeltjes ook in onze voeding te vinden zijn. We weten nog weinig over het vrijkomen van chemische stoffen uit deze plastics in ons lichaam”, zegt onderzoeker Hans Bouwmeester.

Voor het onderzoek wordt een laboratoriummodel van de spijsvertering gebruikt. Daarmee wordt de vertering in de mond, maag en de darm nagebootst. Vervolgens kijken de onderzoekers of de vrijgekomen stoffen een schadelijk effect hebben op darmcellen. Als onderzoeksmateriaal gebruiken ze microplastics, afkomstig van fijngemalen plastic afval dat op het strand is aangespoeld of uit plastic flessen.

De eerste tussenresultaten van de vijftien onderzoeksprojecten worden op 3 oktober bekendgemaakt.