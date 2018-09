Feministen bekladden voordeur Baudet

Op internet heeft de groepering Radicaal Anarchistisch Feministisch Front de actie opgeëist. Ze zeggen daarmee te protesteren tegen het „verderfelijke gedachtegoed” van Baudet. Op de deur is een anarchistenteken en een vrouwensymbool met witte verf gemaakt.

Baudet spreekt via zijn woordvoerder lof uit voor de politie. „Ik heb veel waardering voor de professionele wijze waarop de Amsterdamse politie deze zaak voortvarend heeft aangepakt.”

Onderzoek

De Amsterdamse politie heeft de bekladding in onderzoek: „Nadat wij melding kregen van de bekladding van een woning is onze afdeling Forensische Opsporing ter plaatse gekomen om sporenonderzoek te doen”, stelt een politiewoordvoerster.

„De resultaten van dat onderzoek zullen worden overgedragen aan de recherche, die deze zaak verder in onderzoek heeft.” Of de bekladding van Baudets woning aanleiding is om extra beveiliging rond zijn woning te plaatsen, wil de politie niet zeggen.

Beveiliging van politici wordt normaliter grotendeels verricht door de Diens Bewaken Beveiligen (DBB), die tevens verantwoordelijk is voor de veiligheid van het Koninklijk Huis en diplomaten.

Scherpe veroordelingen

In politiek Den Haag is de bekladding scherp veroordeeld. „Meningen bestrijd je met meningen, hoe moeilijk moet dat zijn!”, twittert VVD-Kamerlid Malik Azmani. „Verwerpelijk dit!”

„Wat je ook van de standpunten van de heer Baudet vindt, dit is totaal verwerpelijk”, reageert PVV-leider Geert Wilders, die zelf al bijna dertien jaar zwaar wordt beveiligd wegens continue doodsbedreigingen uit radicaal-islamitische hoek. Volgens Wilders zijn huizen van PVV-parlementariërs en lokale politici in Friesland en Zuid-Holland veelvuldig beklad met ’vreselijke teksten’. „Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Mensen met gezinnen, met kinderen. Ook de politici zelf die zelfs in hun privé-domein geconfronteerd worden met slogans die niemand op zijn huis of auto geklad wil hebben.”

’Geen goed woord voor over’

„Het debat mag je overal voeren, maar je blijft met je tengels van andermans spullen af”, vindt SP-leider Roemer. „Ik heb hier geen goed woord voor over.” PvdA-leider Asscher laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. „Afschuwelijk dat mensen in hun privé-omgeving worden geïntimideerd. Je blijft met je tengels van andermans spullen af, hoezeer je het ook met iemand oneens bent.”

Vicepremier Lodewijk Asscher noemde het bekladden in een tweet ,,schandelijk”. Hij voegde eraan toe: ,,Handen thuis, ook als je het vurig met iemand oneens bent".