Angst voor cholera-uitbraak in Mozambique

„We hadden dit verwacht, we waren erop voorbereid en er zijn artsen ter plaatse”, lichtte de verantwoordelijke minister Celso Correia toe. Hij zei nog geen bevestiging te hebben van dodelijke slachtoffers door de gevreesde ziekte, maar ten minste twee mensen zijn buiten het ziekenhuis overleden door diarree en uitdroging.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bijna een miljoen doses choleravaccin naar het getroffen gebied in het zuidoosten van Afrika gestuurd. Daarnaast wordt met man en macht gewerkt aan het zorgen voor schoon drinkwater en goede hygiëne.

Meer Nederlandse hulp

Het kabinet geeft via het Nederlandse Rode Kruis nog eens 1,7 miljoen euro voor hulpverlening na de cycloon Idai, die de Afrikaanse landen Mozambique, Zimbabwe en Malawi zwaar heeft getroffen. Daarnaast zijn Nederlandse waterexperts afgereisd naar het rampgebied om missies van de VN en EU te ondersteunen.

Dat meldt minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Vorige week was al bekendgemaakt dat Nederland via hulporganisaties 3,5 miljoen euro bijdraagt aan noodhulp in het rampgebied, met name voedsel, water en onderdak voor de getroffenen. „Verder steunen wij tal van VN-organisaties die daar al zijn”, zegt Kaag.

Naar schatting zijn zo’n drie miljoen Afrikanen getroffen door het natuurgeweld, waarvan het dodental nu al in de vele honderden loopt. De VN heeft opgeroepen meer hulp te sturen. Kaag zegt dat het kabinet blijft kijken hoe de situatie zich ontwikkelt en of de Nederlandse hulp verder kan worden uitgebreid.