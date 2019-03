Britse moeder maakt horrorcakes

Van afgerukte vingers en zwaarbeschadigde armen: in de afgelopen zeven jaar heeft Nisa het bakken en brouwen van haar griezeltaarten behoorlijk onder de knie gekregen. Haar inspiratie haalt ze uit de film Hannibal.

Nisa is online zelfs eens voor kannibaal uitgemaakt nadat een van haar taarten ’te realistisch’ werd bevonden.

Met sommige bouwwerken is ze een paar uur bezig, andere nemen een dag in beslag. Toch is lang niet iedereen alleen bang van de taarten: vrienden en kennissen bestellen geregeld een horrortaart van Tanya.