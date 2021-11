MBO Raad tegen coronatoegangsbewijs: ’Normaal onderwijs niet meer mogelijk’

„De coronamaatregelen hebben al een enorme impact gehad op de motivatie van studenten om onderwijs te volgen. Wij verwachten dat de boven de markt hangende aanscherping van de maatregelen een nog grotere impact zal hebben”, schrijven de organisaties, die stellen dat zij staan voor de inclusie van studenten en niet voor het uitsluiten daarvan op basis van een test- of vaccinatiebewijs. „Het ctb zal een dusdanige impact hebben dat normaal onderwijs niet meer voldoende mogelijk zal zijn.”

Lage vaccinatiebereidheid

Een paar maanden geleden liet de MBO Raad al weten dat zij grote bezwaren hebben bij een verplichte coronapas. Volgens de koepelorganisatie zijn de bezwaren, ondanks het oplopende aantal besmettingen, eerder toegenomen dan afgenomen. Zo hebben een aantal pilots aangetoond dat de test en vaccinatiebereidheid bij de mbo’ers laag is. De MBO Raad vreest er dan ook voor dat de invoering van de coronapas ervoor zorgt dat grote groepen studenten afhaken en uit beeld verdwijnen.

Er zijn vooral zorgen over de jongeren tussen de 16 en 23 jaar, die nog een leer- en kwalificatieplicht hebben en de studenten op de lagere mbo-niveaus. Volgens de schrijvers moet er juist voor die laatste groep extra aandacht zijn, omdat afstandsonderwijs voor deze studenten extra belastend is geweest. „De afgelopen anderhalf jaar heeft juist laten zien hoe belangrijk de school is voor de leef- en leerwereld van de mbo’ers.”

Praktische problemen

Naast de ethische bezwaren zijn er ook praktische problemen bij de invoering van een ctb. „Mbo-scholen hebben meer dan 550 locaties. Op bepaalde plekken zijn controles nauwelijks uit te voeren, en mochten deze wel plaatsvinden, dan zal dat zorgen voor lange wachtrijen, waardoor er opnieuw lessen uit zullen vallen”, aldus de schrijvers, die ook onderstrepen dat er dan extra personeel moet worden aangenomen om de controles uit te voeren.

Er zijn al langer speculaties over de invoering van de coronapas in het beroepsonderwijs- en hoger onderwijs. De deskundigen van het OMT adviseerden het kabinet om coronatoegangsbewijzen in het mbo en hoger onderwijs te verplichten. Tenminste, als dat haalbaar zou zijn. Het kabinet besloot vooralsnog anders: „Een coronatoegangsbewijs aan de poort van het mbo en hoger onderwijs betekent „dat grote groepen jongeren een hoge drempel tot toegang tot onderwijs opgelegd krijgen”, aldus demissionair minister De Jonge.

Momenteel moeten er op de mbo’s weer mondkapjes worden gedragen op de gangen en mogen er maximaal 75 studenten in een ruimte les krijgen.