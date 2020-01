Amsterdam wil 10.000 parkeerplekken schrappen, agenda autoluw verdeelt stad

De VVD – die de plannen eerst nog fiks bekritiseerde – stelde gisteren dat „de positie van de auto gaat veranderen in Amsterdam.” Ⓒ Hollandse Hoogte / Bert Spiertz

Amsterdam - Niemand is eigenlijk echt blij met de ’agenda autoluw’ die gepresenteerd is door het college in Amsterdam. Groepen binnenstadsbewoners vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan, anderen zijn woest omdat teveel parkeerplekken in het centrum van de hoofdstad worden geschrapt. In andere straten komen als gevolg van de maatregelen juist meer auto’s voor de deur in plaats van minder. Gisteren werd daarnaast duidelijk dat zowel coalitie- als oppositiepartijen harde kritiek hebben.