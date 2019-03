Drugsdealer aangehouden na overlijden Lisa (17) aan MDMA

De drugsdealer wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In de zaak zijn nog twee andere verdachten aangehouden. Maar in tegenstelling tot de man uit Winkel zitten zij niet meer vast. De twee zijn nog wel verdachten.

Het 17-jarige meisje Lisa overleed begin december door een overdosis MDMA. Haar overlijden schokte het Noord-Hollandse Schagen. Ze werd nog gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het Medisch Centrum in Alkmaar, maar daar eenmaal aangekomen bleek ze al te zijn overleden.

Het Regius College in Schagen, de school van Lisa, richtte in december een rouwlokaal in, waar leerlingen hun medeleven konden betuigen. Ⓒ Hollandse Hoogte/Regius College

Les

Frans Plukker, de vader van Lisa, deed in De Telegraaf een aangrijpend relaas voor de gevaren van drugs. „Ik hoop echt dat ik kan voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Het is de enige troost die we nog hebben. We zijn kapot dat Lisa er niet meer is, maar zo is haar dood in ieder geval niet voor niets geweest”, zei hij in een interview.

Het verdriet om Lisa was in december groot onder klasgenoten, vrienden en kennissen. Het Regius College richtte een stilteruimte in. Vader Frans: „De stof is ineens aangeslagen, vermoeden we, waarna ze snel oververhit is geraakt. Het lukte niet meer om haar te koelen. Ze is tussen twee broeders in zelf naar de ambulance gelopen, ook zelf erin gestapt, maar al snel viel haar hartslag weg.”