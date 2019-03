Tijger, beren en apen achtergelaten in verlaten zoo Spanje

Het park, Parque Zoologico Prudencio Navarro, in de gemeente Ayamonte, Andalusië, sloot de deuren nadat een aantal dieren stierf en activisten begonnen te klagen over het park. Na de sluiting werden lokale autoriteiten verantwoordelijk gehouden voor het negeren van het lot van de dieren: er werd niet actief gezocht naar nieuwe onderkomens. De toekomst van de dieren werd zo onzeker, schrijft Metro.

Sinds maandag circuleren er nu nieuwe beelden op het internet over de toestand in het gesloten park. De dieren zitten in vieze kooien en hebben geen schoon drinkwater.

Uitbreken

Dierenrechtenorganisatie El Proyecto Gran Simio heeft fel uitgehaald naar dierentuindirecteuren voor het verwaarlozen van de dieren. Het tekort aan verzorging van de dieren kan er voor zorgen dat de dieren zullen uitbreken of ziek zullen worden.

„Veel van de dieren zijn psychisch in slechte staat,” aldus woordvoerder Pedro Terrados, namens El Proyecto Gran Simio. Terrados heeft geen idee of de dieren worden gevoerd, en zo ja door wie dan.

Gemeenteraadsleden worden nu met klem verzocht zich te buigen over de kwestie.