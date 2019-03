Natascha (27) uit Kerkrade weer terecht

Vrienden en bekenden maakten zich grote zorgen om Natascha van Dijk uit Kerkrade. De 27-jarige vrouw zou al sinds dinsdag zijn vermist. Berichten over de vermissing werden op Facebook massaal gedeeld.

De onrust werd alleen maar groter na - onbevestigde - berichten dat de hond van de vrouw dood zou zijn gevonden.

Over wanneer, hoe en in welke conditie Natascha van Dijk is teruggevonden is niets bekend. Evenmin wordt vrijgegeven waar ze de afgelopen dagen is geweest.