Brabanders bakken de oliedel

Deze volvette bol betsaat uit oliebol gevuld met frikandel. Je moet er maar trek in hebben. De bedenkers van de bol zijn frikandelfanaten uit De Mortel die ook ieder jaar een brommertocht langs snackbars in Oost-Brabant, de zogeheten Dellie Rally, organiseren, weet Omroep Brabant.

Bizarre snacks

De oliedel is niet de eerste gekke snack die we de afgelopen tijd voorbij hebben zien komen. Zo berichtten we eerder over de vette hit ’metertje kapsalon’, de niet te versmaden krokodel eveneens uit Brabant. Een Limburger bedacht zijn eigen ’signature dish’ de frikandellenvlaai en in Nijmegen vloog de discodel over de toonbank. Frikandel lijkt de favoriete snack om mee te experimenteren, want in Urk kwamen ze eerder al met de pizza frikandel speciaal. Maar vlak ook de pepernotenkroket niet uit.