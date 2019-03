Plan omstreden WW-uitkering voorlopig van tafel

Opvallend genoeg onthielden Polen, Hongarije en Malta zich van stemming. Daardoor hadden acht uitgesproken tegenstanders (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Tsjechië en Zweden) genoeg steun om een zogeheten blokkerende minderheid te vormen.

Het pakket omvat veel meer zaken dan alleen de export van WW-uitkeringen. Polen en Hongarije onthielden zich van stemming omdat ze moeite hebben met heel andere delen van het pakket aan maatregelen, onder andere strengere regels voor fraude-aanpak.

Huidig EU-voorzitter Roemenië heeft laten weten volgende week met een voorstel te komen hoe het nu verder moet. Voor Nederland betekent het allesbehalve dat de WW-plannen van tafel zijn. Waarschijnlijk wordt geprobeerd Polen en Hongarije in de stemmers van het voorkamp te trekken met aanpassingen.

Bekijk ook: Na één dag werken recht op Nederlandse ww

Buitenland

Het plan om WW-uitkeringen langer mee te kunnen nemen naar het buitenland is onderdeel van een veel breder sociaal pakket. Het voornemen van de Europese Commissie en het Europees Parlement was om de sociale zekerheidsstelsels in de EU beter op elkaar af te stemmen omdat het een grote interne markt is, waar EU-burgers mogen wonen en werken waar ze willen.

Volgens de plannen heeft een buitenlandse EU-werknemer – mits hij voldoende arbeidsrechten heeft opgebouwd - het recht om na een maand werken in Nederland voor de duur van een half jaar zijn werkloosheidsuitkering mee te nemen naar zijn land van herkomst. Dit is momenteel drie maanden.

Voor Oost-Europese werknemers betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat een Nederlandse uitkering hoger is dan een salaris in Polen of Roemenië. Daardoor zijn er nauwelijks prikkels om aan de slag te gaan. Bovendien is controle of er wel voldoende wordt gedaan om weer aan de slag te raken, vrijwel onmogelijk vindt Nederland.

Bekijk ook: Amper controle zwendel