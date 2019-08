Twitter valt over Schiphol-commentaar Heleen Mees: ’Kapsoneslijer’

„Wat een walgelijke decadente tweet”, reageert Richard. Ook Rebecca heeft geen goed woord over voor de actie van Heleen. „Wat een ongelofelijk ongepaste tekst van iemand die zelf amper in staat is haar broek op te houden.” Sandra weet ondertussen raad. „Niet Twitteren voordat je je koffie hebt gehad, poppedijn.”

Mees kwam eerder in opspraak door haar stalkingspraktijken na de affaire met hoofdeconoom Willem Buiter van Citigroup. Ze stuurde destijds een opmerkelijke mail naar de vrouw van Buiter. Later hoopte ze te voorkomen dat de inhoud van dat bericht niet naar buiten zou komen, door een rechtszaak aan te spannen. Mees verloor die rechtszaak.

Stalking

De getrouwde econoom Willem Buiter (66) besloot zo’n zes jaar geleden feministe Mees (48) in New York aan te klagen wegens seksuele intimidatie en stalking, nadat hij een geheime affaire met haar had willen beëindigen. Mees werd vier dagen vastgezet in de beruchte ’Rikers Island’-gevangenis en kwam pas vrij nadat een loodgieter haar borgtocht had betaald. Haar verleden wordt ook op Twitter weer even aangehaald. „Je had je tijd ook kunnen gebruiken om 437 mails te sturen aan Willem Buiter. Just sayin”, reageert Frisco.