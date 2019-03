Australiër klaagt baas aan om scheten, verliest zaak

Ook al zouden de beweringen van David Hingst kloppen, dan nog valt het laten van scheten volgens de rechters van Victoria state Court niet perse toe te schrijven aan treiterend gedrag.

Hingst verklaarde tijdens de behandeling van de rechtszaak dat hij uit de gezamenlijke kantoorruimte was vertrokken om de winden van zijn baas Greg Short te ontlopen. Short zou vervolgens meerdere keren de privéruimte zijn binnengedrongen om een scheet te laten in de raamloze kamer waar de aanklager zijn werkzaamheden verrichte. „Hij liet vijf tot zes keer per dag scheten achter mijn rug en liep dan weg”, zei Hingst na de rechtszaak.

Short vertelde aan de rechters dat hij zich niet kon herinneren bewust een wind in het kantoor van de aanklager te hebben gelaten. „Misschien is het een keer of twee voorgekomen.”

Crisis

De rechtbank stelde de aanklager in het ongelijk omdat er volgens de rechters geen sprake was van pesten of intimideren, zo meldt Associated Press Hingst werkte van mei 2008 tot april 2009 als contractbeheerder voor het bedrijf. Hij beweerde dat vanwege de pesterijen zijn contract werd beëindigd, maar volgens Construction Engineering konden ze hem geen werk meer bieden door de daling van bouwwerkzaamheden als gevolg van de crisis.