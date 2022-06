ANWB verwacht vrijdag drukke avondspits vanwege pinksterweekend

De rest van het weekend worden er files verwacht in de richting van evenementen, attractieparken en outletcentra. Zo zijn er de Pinksterraces op het circuit van Zandvoort, een Fietselfstedentocht in Friesland en de North Sea Regatta in Scheveningen.

Ook maandag, op Tweede Pinksterdag, verwacht de ANWB veel drukte op de weg vanwege terugkerende vakantiegangers. Het zal vooral langzaam rijden zijn in de richting van Duitsland op de A1, A12 en A67. In de loop van de maandagavond zal het druk zijn in het midden van het land en vanuit Zeeland.

Vorige week woensdag was er voor aanvang van het hemelvaartsweekend de drukste avondspits van het jaar, met ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daarmee was het aantal files rond Hemelvaart vergelijkbaar met de tijd voor corona.

Arnoud Broekhuis van de ANWB legt uit waarom het veel drukker op de weg is sinds de pandemie lijkt te zijn gaan liggen.