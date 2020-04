’Laat mijn expositie weer opengaan, desnoods ’s nachts’

„We hadden allang open kunnen zijn”, zegt Aad Peters. Ⓒ Aldo Alessie

ELBURG - In tijden van corona moet je creatief zijn, realiseerde Aad Peters zich. Hij wil zijn indoor-expositie van monumentale zandsculpturen in Elburg, die wegens de corona-uitbraak is gesloten, weer toegankelijk maken voor het publiek. „Desnoods ’s nachts en op afspraak. Dan kunnen de mensen makkelijk de anderhalve meter afstand aanhouden.”