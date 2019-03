Duizenden in protestmars op Brexitdag: ’Bye, bye EU’

Pro-Brexit demonstranten verzamelen zich in de ’March to Leave’. Ⓒ AP

LONDEN - Duizenden mensen zijn in Londen de straat op gegaan om te protesteren, omdat het proces van de Brexit hen veel te lang duurt. Op de dag waarop de oorspronkelijke Brexit zou plaatsvinden, 29 maart, is nu een derde belangrijke stemming in het Britse Lagerhuis over de deal van premier Theresa May met de Europese Unie.